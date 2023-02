Orpea : Le fonds canadien CPPIB réduit drastiquement sa participation dans Orpea

(BFM Bourse) - Ce fonds détient désormais 3% du capital contre 14,5% précédemment.

Le fonds d'investissement du régime des pensions du Canada a cédé une large partie de sa participation dans le capital d'Orpea, a indiqué jeudi le groupe français privé d'Ehpad, qui va passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts et des consignations après plusieurs mois de graves difficultés.

CPPIB (Canada pension plan investment board) détient désormais 1,95 million d'actions Orpea, soit 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote, contre 14,50% du capital et 24,16% des droits de vote avant cette cession, précise Orpea dans un communiqué.

Orpea avait annoncé le 1er février qu'elle allait passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts (CDC), à l'issue d'une opération visant à assainir sa structure financière et lui permettre de mettre en oeuvre son plan de transformation.

Une lourde dette

Le groupe d'Ehpad est dans la tourmente depuis la publication début 2022 du livre-enquête "Les Fossoyeurs", qui jetait une lumière crue sur ses pratiques.

Il avait indiqué début février avoir conclu un "accord de principe" avec certains de ses créanciers et un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC), accompagnée d'assureurs, parmi lesquels CNP Assurances et les mutuelles Maif et MASCF, pour assainir ses finances.

Cet accord prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes du groupe sur un total de 9,5 milliards, en les convertissant en capital. Il prévoit également que des investisseurs apportent 1,55 milliard d'euros d'argent frais au groupe, présent dans 22 pays et qui gère 350 établissements en France.

A l'issue du processus, le groupement mené par la CDC détiendra 50,2% du capital d'Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, 0,4%.

La mise en oeuvre de cet accord reste soumise à la réalisation de plusieurs conditions, dont l'approbation du plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Nanterre, précisait Orpea.

(Avec AFP)

J. M. - ©2023 BFM Bourse