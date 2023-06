Orpea : La restructuration d'Orpea votée tant bien que mal, l'action plonge

(BFM Bourse) - Actionnaires et porteurs de dettes ont approuvé à la majorité mais pas à l'unanimité le plan de sauvetage financier de l'exploitant de maisons de retraite. La société va demander au tribunal de commerce d'appliquer le plan de sauvegarde.

La consultation des "classes de parties affectées" (c'est-à-dire les créanciers et les actionnaires) sur le plan de restructuration financière d'Orpea n'a pas fait carton plein. Ces classes au nombre de dix - neuf pour les créanciers auxquelles s'ajoute celle des actionnaires - ont dû se prononcer mercredi sur ce plan du groupe de maisons de retraite, actuellement en procédure de sauvegarde accélérée.

Selon les résultats des votes communiqués par l'entreprise, sur ces dix classes six ont approuvé le projet de plan de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des deux-tiers), trois autres, dont celle des actionnaires, ont soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée à plus de 50%. Pour les actionnaires, le "oui" l'a emporté d'un fil (50,8%).

Et a contrario les porteurs d'Oceane (obligation convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes) ont rejeté ce plan à 50,8%.

Un plan qui pourrait être finalisé au second semestre 2023

Dans la mesure où toutes les classes n'ont pas approuvé ce plan, Orpea va solliciter dans les prochains jours auprès du tribunal de commerce de Nanterre l'arrêté du plan de sauvegarde accéléré par "application forcée interclasses". Cette procédure permet à la justice d'appliquer ce type de plan quand bien même toutes les classes n'ont pas donné leur feu vert.

Ce sous certaines conditions. Par exemple, comme l'explique un rapport d'information du Sénat, il faut que le plan ait été approuvé par d'autres classes que les détenteurs de capital, ce qui est d'ailleurs le cas ici.

Si le tribunal estime que les conditions légales sont remplies pour mettre en œuvre cette application, Orpea pourra finaliser sa restructuration financière, ce qui est prévu au second semestre de cette année.

"Dans la mesure où le projet de plan de sauvegarde accélérée n’a pas été approuvé par l’ensemble des classes de parties affectées à la majorité requise, et dans l’hypothèse où le plan serait arrêté par le tribunal, les actionnaires existants devraient détenir, après réalisation des augmentations de capital et en l’absence de réinvestissement, environ 0,04% du capital de la société", souligne Orpea. Autrement dit la dilution atteindrait 99,96% . "La valeur théorique de l’action ressortirait par ailleurs à environ 0,02 euro", ajoute le groupe.

A la Bourse de Paris l'action Orpea plonge une nouvelle fois, perdant 15,6% à 1,87 euros vers 10h.

Fonds propres négatifs

Pour rappel, la restructuration financière du groupe prévoit un allègement de dette de près de 4 milliards d'euros ainsi que la prise de contrôle de la société par un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Vendredi soir, le groupe avait publié deux rapports publiés par le cabinet Ledouble, valorisant l'entreprise entre 6 milliard et 7 milliards d'euros en continuité d'exploitation et entre 2,6 milliards d'euros et 3,7 milliards d'euros en situation liquidative.

A la suite de l'envolée du titre – qui avait pris plus de 30% lundi en début de séance – le groupe a ensuite apporté des précisions, soulignant que ces estimations portaient sur une valeur d'entreprises et non sur des capitaux propres.

Ce qui signifie tout simplement qu'au regard des évaluations du cabinet Ledouble, la valeur des capitaux propres de la société est très largement négative, vu que le groupe accusait une dette brute de 9,7 milliards d'euros à fin décembre 2022…

