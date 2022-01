Orpea : La parution d'un ouvrage contre le groupe Orpea entraîne une cuisante sanction en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre de l'opérateur de maisons de retraite a cédé jusqu'à 20% lundi matin, à quelques jours de la parution chez Fayard d'un livre du journaliste Victor Castanet mettant au jour de "multiples dérives et révèle un vaste réseau d’influence".

Le cours d'Orpea chute de 17,12% à 68,48 euros, un niveau pas même atteint durant le krach éclair des marchés du printemps 2020, mais à un plancher remontant à 2016, en réaction à la publication prochaine chez Fayard d'un ouvrage intitulé "Les fossoyeurs" promettant des "révélations sur le système qui maltraite nos aînés".

L'auteur, Victor Castanet, indique sur son site que "depuis trois ans, tout mon temps est dédié à la réalisation d’une enquête consacrée au leader mondial des Ehpad et des cliniques. C’est le travail le plus important de ma carrière. Grâce à plus de 250 témoins et à de nombreux documents, j’ai pu remonter aux origines de la maltraitance et mettre au jour un système organisé destructeur qui profite des failles du système de santé français".

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Truffé de révélations spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met au jour de multiples dérives et révèle un vaste réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles. Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables, argent public dilapidé… Nous sommes tous concernés", indique l'éditeur, Fayard.

À la demande d'Orpea, la cotation du titre est suspendue depuis 12h45 sur Euronext (-16,11% à 69,28 euros).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse