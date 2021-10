Orpea : L'exploitant de maisons de retraite Orpea trébuche en Bourse à cause d'une enquête du PNF

(BFM Bourse) - L'hebdomadaire Challenges a révélé mardi que le siège du groupe avait été perquisitionné, en mars, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé. Le titre a perdu jusqu'à 10%, avant de réduire rapidement son recul.

Coup de mou pour Orpea en Bourse, alors que Challenges a rapporté une enquête du parquet financier enquête sur le groupe de maisons de retraite, au sujet des conditions de rachat en 2008 d'un établissement dans les Bouches-du-Rhône.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La direction d’Orpea a précisé à l'hebdomadaire que le groupe et ses dirigeants n'étaient pas partie à la procédure, engagée au départ par le Parquet de Marseille et entre les mains depuis 2017 du Parquet national financier, selon Challenges. Le dossier trouve son origine dans le rachat pour près de 9 millions d'euros d’une maison de retraite indépendante. La transaction serait passée via des intermédiaires, détenteurs de sociétés à l’étranger, dans le but d’alléger l’imposition des vendeurs, indique l'hebdomadaire, qui précisent que les enquêteurs suspectent également l’existence de rétro-commissions, pour un montant de deux millions.

Selon les informations de notre confrère, plusieurs cadres dont le directeur général d'Orpea ont été entendus par la police à la suite d'une perquisition menée en début d'année au siège de l'entreprise, à Puteaux.

Dans un premier temps, le cours de Bourse d'Orpea a chuté de 10% jusqu'à moins de 90 euros, un plus bas depuis novembre 2020, avant de réduire une partie de ses pertes pour ne plus afficher qu'un recul de 4,80% à 95,20 euros vers 16h30.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse