Orpea : L'action Orpea est suspendue avant l'issue d'un vote crucial sur le plan de restructuration

(BFM Bourse) - Les créanciers et les actionnaires sont appelés à voter à ce jour sur le plan de sauvegarde de l'exploitant de maisons de retraite.

Ce mercredi marque une étape cruciale pour la restructuration d'Orpea. Les actionnaires et les porteurs d'Oceane (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes) sont appelés à voter ce jour le plan de sauvegarde accéléré de l'exploitant de maisons de retraite.

"La société a de ce fait demandé à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg la suspension de cotation de l’ensemble de ses instruments financiers, dans l’attente de la publication du résultat des votes des classes de parties affectées (les créanciers et les actionnaires, NDLR) sur le plan de sauvegarde accélérée proposé par la société", a expliqué dans un communiqué le groupe.

"Ceux-ci seront constatés par les administrateurs judiciaires désignés à la procédure de sauvegarde accélérée, Maître Hélène Bourbouloux et Maître Thibaut Martinat", a ajouté Orpea.

La reprise de cotation de l'action est prévue lorsque la société aura publié le résultat des votes, ce qui devrait en principe arriver jeudi avant l'ouverture du marché.

Méga-dilution et capitaux propres négatifs

Rappelons que le projet de restructuration financière d'Orpea doit se traduire par une méga-dilution pour ses actionnaires, de 99,6% voire 99,96%.

Vendredi soir, le groupe avait publié deux rapports publiés par le cabinet Ledouble, valorisant l'entreprise entre 6 milliard et 7 milliards d'euros en continuité d'exploitation et entre 2,6 milliards d'euros et 3,7 milliards d'euros en situation liquidative.

A la suite de l'envolée du titre – qui avait pris plus de 30% lundi en début de séance – le groupe a ensuite apporté des précisions, soulignant que ces estimations portaient sur une valeur d'entreprises et non des capitaux propres.

Ce qui signifie tout simplement qu'au regard des évaluations du cabinet Ledouble, la valeur des capitaux propres de la société est très largement négative, vu que le groupe accusait une dette brute de 9,7 milliards d'euros à fin décembre 2022…

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse