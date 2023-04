Orpea : Face à la gronde des actionnaires minoritaires, Orpea refuse de tenir une assemblée générale

(BFM Bourse) - L'Adamo, une association de porteurs minoritaires, avait écrit à Orpea pour demander à la société d'organiser une assemblée générale de sorte à ce que leurs actionnaires puissent se prononcer sur le plan de restructuration. Une demande que la société rejette, ne la jugeant pas dans l'intérêt du groupe.

Orpea adresse une fin de non-recevoir à ses porteurs minoritaires. L'exploitant de maisons de retraite doit mettre en place une lourde restructuration qui se traduira par près de 4 milliards d'euros d'effacement de dettes et une dilution pour ses actionnaires de 99,6% (autrement dit ils perdent quasiment tout).

Une association d'actionnaires minoritaires, appelée Adamo, pour "association d'actionnaires minoritaires d'Orpea", constituée en février, conteste ce plan. La semaine dernière, elle avait indiqué avoir fédéré des actionnaires représentant plus de 5,5% du capital, et demandait en ce sens que la société organise dans les plus brefs délais une assemblée générale pour que les porteurs du groupe puissent contester le plan de restructuration.

"Quelle que soit la restructuration, il n’est pas concevable qu’avec 100 actions d’Orpea aujourd’hui, un actionnaire se retrouve in fine avec 1 action du nouvel Orpea", affirmait cette association dans un communiqué. L"Adamo appelait alors à étudier "une autre voie" qui laisserait "une place plus importante aux actionnaires actuels".

Une dette proche de 10 milliards d'euros

Las. Orpea a rejeté la demande de l'Adamo, après examen par son conseil d'administration. Ce dernier a considéré que "la tenue d’une assemblée générale n’est pas conforme à l’intérêt social de la Société et de ses parties prenantes". "Il a donc été décidé de ne pas donner suite à cette demande qui ne s’appuie sur aucun fondement légitime", a expliqué la société dans un communiqué.

"Le conseil continuera à veiller à ce que chacune des prochaines étapes de la restructuration financière à intervenir se fasse dans le parfait respect des dispositions légales applicables, sous le contrôle des administrateurs judiciaires désignés et du Tribunal de commerce de Nanterre", a encore affirmé l'exploitant de maisons de retraite.

Cette annonce se traduit par une nouvelle chute de l'action Orpea, qui abandonne 11,2% à la Bourse de Paris.

Le refus de la société de tenir une assemblée déçoit des espoirs – pourtant maigres – d'aménagement du plan de restructuration de la société. "Cela signifie que le moindre changement sur la recapitalisation d’Orpea semble très peu probable”, juge Yi Zhong, analyste chez le bureau d'études AlphaValue.

Croulant sous une dette brute de plus de 9,7 milliards d'euros, Orpea doit mettre en œuvre cette restructuration pour apurer son passif.

La société reste plombée par une situation opérationnelle fragile, due notamment aux répercussions de l'inflation. La hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions de financements bancaires, qui ont laminé en Bourse les foncières, ne l'aident pas.

Dans son plan stratégique communiqué à l'automne, Orpea compte réduire sa détention d'actifs immobilier, passant d'un taux de détention compris entre 20% et 25% à moyen terme contre 47% à fin 2021. La société avait identifié 1 milliard d'euros d'actifs immobiliers prêts à être cédés "dès que les conditions de marché le permettront" et compte créer à moyen terme une foncière dédiée dont une part minoritaire du capital serait ouverte à des investisseurs externes. Mais, justement, le resserrement du crédit bancaire complique actuellement de potentielles opérations de cessions d'actifs immobiliers...

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse