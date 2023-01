Orpea : Des actionnaires d'Orpea montent au créneau contre le plan de restructuration du groupe

(BFM Bourse) - L'exploitant de maisons de retraite cède du terrain ce jeudi après avoir bondi sur les trois dernières séances. Orpea a fait une mise au point et rappelle poursuivre ses discussions avec ses créanciers. Concert'o, un groupement d'actionnaires activistes, reste pour sa part opposé au plan de restructuration tel que présenté par Orpea.

Le feuilleton Orpea prend une nouvelle tournure après la récente flambée du titre. Dans un communiqué diffusé mercredi soir après Bourse, l'exploitant rappelle que les prochaines augmentations de capital entraîneront une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer. Le contenu de la missive d'Orpea confirme les craintes de Concert'o - le concert regroupant les investisseurs Mat Immo Beaune et Nextstone Capital - qui s’oppose au plan de financement visant une "dilution massive des actionnaires" de l'exploitant des maisons de retraite.

Le titre Orpea repart à la baisse et cède 14% ce jeudi vers 10h30. Sur les trois dernières séances, il avait connu une forte progression de plus de 30%.

Le récent rebond du titre serait lié à d'éventuels rachats de positions vendeuses mais surtout aux spéculations concernant un investissement de la Caisse des dépôts pour aider l'exploitant de maisons de retraite en difficulté depuis la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs l'an dernier.

Une mise au point après la récente hausse du titre

"Face aux mouvements inhabituels constatés sur son cours de bourse ces derniers jours", l'exploitant de maisons de retraite a souhaité faire une mise au point dans un communiqué diffusé mercredi soir après-Bourse. Orpea rappelle que "conformément aux annonces faites dans les communiqués de presse en fin d’année dernière, le groupe s’est engagé dans la négociation d’une restructuration financière drastique".

Miné par l'inflation de ses coûts et lesté par sa lourde dette, l'exploitant de maisons de retraite a annoncé en novembre dernier une restructuration financière de grande ampleur. Ce plan prévoit des levées de fonds de près de 6 milliards d’euros, dont environ 600 millions d’euros de nouvelles dettes garanties sur des actifs et plus de 5 milliards d’euros de capital.

Un plan de restructuration "inique" pour Concert'o

Or, Orpea rappelle que "la mise en œuvre de ces augmentations de capital entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer". Une position qui n'a pas manqué de susciter l'ire de Concert'o, le concert réunissant les actionnaires activistes Mat Immo Beaune et Nextstone.

Revendiquant plus de 5% du capital d'Orpea, cette union d'actionnaires est montée au créneau. Concert'o s'est lui aussi fendu d'un communiqué de presse ce même mercredi soir. Le deuxième actionnaire de l'exploitant des maisons de retraite a rappelé son combat pour préserver les intérêts des actionnaires, appelés à être sacrifiés en leur imposant un plan de restructuration "inique".

"Propriété de ses actionnaires, qui en sont les copropriétaires, Orpea ne doit pas se saborder en place publique. Publier un communiqué de presse pour effrayer ses investisseurs, en mettant en avant un plan de restructuration inique, alors même qu'aucune des parties affectées ne l'a entériné, est pour le moins inacceptable", s’émeut Concert'o.

Concert'o avait pour sa part proposé un plan alternatif qui "permettrait de maintenir de bonnes relations avec les créanciers de la société dont la dette serait remboursée via la réalisation du plan de cession d'actifs projeté dans le cadre de la première conciliation". Ce plan préserverait les intérêts des actionnaires car il éviterait "également une dilution massive et immédiate des actionnaires actuels en leur garantissant le maintien de leur droit préférentiel de souscription".

De son côté, Orpea indique que les discussions sont toujours en cours avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, sous l'égide de la conciliatrice. "La société ne peut donner de garantie sur l'issue de ces discussions", rappelle le groupe dont le titre a chuté de 93% en 2022.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse