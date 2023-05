Orpea : Créanciers et actionnaires d'Orpea appelés à voter sur la restructuration du groupe le 16 juin

(BFM Bourse) - L'exploitant de maisons a également indiqué que l'AMF avait accordé une dérogation au groupement mené par la Caisse des Dépôts à lancer une OPA obligatoire.

Le calendrier de la remise à plat des finances d'Orpea se précise. Pour mener à bien son sauvetage financier qui vise à alléger son endettement gargantuesque - avec une dette nette de 8,8 milliards d'euros à fin décembre – l'exploitant de maisons de retraite s'est placé en procédure de sauvegarde judiciaire accélérée fin mars.

Dans le cadre de cette procédure, les administrateurs judiciaires, maîtres Hélène Bourbouloux et Thibaut Martinant, ont décidé de convoquer les créanciers et actionnaires d'Orpea pour que ces derniers puissent se prononcer sur le projet de sauvegarde accélérée. Ces votes auront ainsi lieu le 16 juin prochain, a annoncé l'exploitant de maisons de retraite.

Pour une information complète, Orpea a mis en place un site dédié à ce projet de restructuration, qui dans les grandes lignes, prévoit l'apurement de 3,8 milliards d'euros de dette via une conversion en capital, ainsi que la prise de contrôle par un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en échange d'une injection de capital de plus de 1,3 milliard d'euros.

Dérogation de l'AMF

D'ailleurs Orpea a indiqué samedi, que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait accordé le 25 mai dernier à ce groupement une dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'achat (OPA), qui survient dès qu'un investisseur dépasse les 30% du capital d'une société cotée. L'Autorité a notamment appuyé son jugement sur le fait que le groupe se trouve dans une "situation avérée de difficulté financière", un des cas pouvant effectivement justifier une dérogation.

L'octroi de cette dérogation n'a sans trop de surprise guère plu à l'Adamo, association regroupant des actionnaires minoritaires d'Orpea qui contestent le plan de restructuration financière de l'entreprise. Cette association évoque ainsi une "décision qui aura de graves conséquences", allant jusqu'à affirmer qu'elle contredirait le "droit de propriété" en France.

Rappelons que la société a prévenu à de multiples reprises que sa restructuration financière se traduirait par une méga-dilution pour ses porteurs, située entre 99,6% et 99,96%.

A la Bourse de Paris, l'action Orpea évolue en baisse de 4,2% vers 10h20 et a perdu 97,6% de sa valeur depuis janvier 2022 et la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs, début d'un véritable supplice boursier pour la société.

L'an passé la société a perdu plus de 4 milliards d'euros, plombée par de lourdes dépréciations d'actifs et par l'inflation des coûts énergétiques, alimentaires et salariaux.

