Orpea : Après une fréquentation décevante dans ses Ehpad, Orpea réduit ses prévisions pour 2023

(BFM Bourse) - L'exploitant de maisons de retraite sabre ses objectifs pour l'année 2023, en raison notamment d'une baisse plus importante que prévu de la fréquentation dans ses établissements en France.

Le géant français des maisons de retraite Orpea a annoncé jeudi une révision à la baisse pour 2023 de ses prévisions de résultats, "de l'ordre de 15 à 20%", principalement en raison d'un taux d'occupation de ses Ehpad en France plus faible que prévu.

Le groupe, dont le plan de sauvegarde accélérée a été approuvé fin juin par la majorité des catégories de créanciers et actionnaires, s'attend désormais à un résultat (Ebitdar) pour 2023 compris entre 705 et 750 millions d'euros, au lieu des 881 millions annoncés en novembre dernier.

Un contexte "réputationnel" difficile

Ce "décalage" est dû principalement à un "moindre chiffre d'affaires" en France, où le taux d'occupation des Ehpad n'a atteint que 83,4% au premier semestre, a expliqué la direction dans un communiqué.

Ce taux est "très en retrait par rapport aux prévisions dans un contexte réputationnel difficile", a ajouté la direction, en référence aux conséquences persistantes du scandale ayant touché l'entreprise début 2022: dans son livre-enquête "Les Fossoyeurs", le journaliste Victor Castanet avait fait état des mauvais traitements sur les résidents et de malversations financières de la part de l'ancienne direction.

La révision à la baisse des prévisions de résultat "s'explique également par des charges de personnel plus élevées que prévu", du fait de récentes revalorisations salariales décidées pour tenter d'"attirer et fidéliser les collaborateurs", et d'une politique de recrutement visant à améliorer le taux d'encadrement des résidents, selon le groupe.

Un plan de sauvegarde pas remis en cause

Orpea prévoit cependant un niveau de trésorerie quasi inchangée pour 2023 et début 2024, car les mauvaises performances seront compensées par "le gel ou l'annulation" de certains projets d'investissement, et par des charges fiscales en baisse. Ces éléments ne remettent donc pas en cause l'exécution du plan de sauvegarde accélérée, selon la direction.

Ce plan, qui prévoit notamment la transformation de 3,8 milliards d'euros de dettes des créanciers non sécurisés en actions, doit encore être approuvé d'ici le 24 juillet par le tribunal de commerce spécialisé de Nanterre.

A l'issue des opérations, le groupement mené par la Caisse des dépôts, bras financier de l'Etat, avec la Maif, CNP et MACSF devrait prendre 50,2% du capital par le biais d'une augmentation de capital de 1,55 milliard d'euros.

La valeur de l'action d'Orpea évolue en baisse de 1,3% à 1,848 euros vers 14h30 à la Bourse de Paris, dans un marché en hausse de 0,84%.

