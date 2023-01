Orpea : Après sa chute libre en 2022, Orpea s'offre un rebond en Bourse pour la nouvelle année

(BFM Bourse) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120 l'an passé, Orpea tente de repartir d'un bon pied en 2023. Le titre s'affiche parmi les plus fortes hausses de l'indice parisien élargi.

Orpea tente de se refaire une santé en Bourse. Le titre de l'exploitant de maisons de retraite rebondit de près de 10% ce lundi pour la première séance de l'année 2023, après avoir connu une véritable "annus horribilis" l'an passé.

En 2022, Orpea s'était illustré par la chute de 93% de son cours de Bourse, pour sombrer à la peu enviable place de bon dernier de l'indice SBF 120. Mis à mal par les révélations du livre-enquête Les Fossoyeurs fin janvier, le groupe a vu sa réputation et son cours s'effondrer, tombant de 85 euros à 40 euros en l'espace de quelques séances.

Orpea a ainsi connu un véritable supplice boursier depuis la publication de l’ouvrage dont les accusations de maltraitance sur ses résidents l’avaient notamment amené à confier un audit indépendant confié à deux cabinets, Grant Thornton et Alvarez & Marsal.

Les résultats de cet audit avaient confirmé plusieurs dysfonctionnements, notamment dans la gestion des ressources humaines, mais avaient également écarté l’existence d’un système de rationnement sur l’alimentation fournie aux résidents. En France, la justice a ouvert en avril une enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle et infractions financières, à la suite d'un signalement par le gouvernement. La société a depuis changé sa direction, sa gouvernance et plusieurs de ses pratiques.

L'exploitant de maisons de retraite a plus récemment sombré après avoir annoncé une restructuration financière de grande ampleur. Ce plan prévoit des levées de fonds de près de 6 milliards d’euros, dont environ 600 millions d’euros de nouvelles dettes garanties sur des actifs et plus de 5 milliards d’euros sous forme de plusieurs augmentations de capital. Une recapitalisation qualifiée de "titanesque" par l’analyste du bureau d'études indépendant AlphaValue, Yi Zhong, dans une note publiée en novembre, et qui se traduira par une dilution "massive" pour ses actionnaires.

