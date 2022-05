Orpea : Après les révélations de Mediapart sur un scandale financier, Orpea chute lourdement en Bourse

(BFM Bourse) - L'action du gestionnaire de maisons de retraite Orpea accuse une lourde chute à la Bourse de Paris alors que Mediapart et Investigate Europe ont révélé un nouveau scandale financier.

L'accalmie aura été de courte durée pour Orpea. Dans la tourmente depuis la parution du livre-enquête "Les Fossoyeurs" fin janvier, un nouveau scandale d'ordre financier vient entacher la réputation déjà bien écornée du groupe.

Selon Mediapart et le collectif de journalistes Investigate Europe, la holding luxembourgeoise Lipany, créée en 2007, a "accumulé 92 millions d'actifs", "principalement des parts dans de nombreux Ehpad et cliniques gérés par Orpea" dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, et "mené des opérations financières douteuses".

Vers 15h45, le titre Orpea, qui a chuté de 64% depuis sa mise en cause dans un livre dénonçant de graves défaillances dans ses établissements, dévissait encore de 20% à 26,91 euros, et se dirige tout droit en direction de ses plus bas d'août 2012. Son concurrent Korian chute de 5,56% tandis que le Noble Age échappe à la baisse avec un gain de 0,55% à 36,80 euros.

"Des comportements individuels" selon Orpea

Lipany appartient, selon Mediapart, à Roberto Tribuno, un comptable et conseiller fiscal qui a été le patron d'Orpea en Italie. Cette holding "ne fait presque aucun bénéfice et n'a jamais distribué de dividendes", ses activités sont "entièrement financées par la dette", de manière "pour le moins opaque", affirme le média d'investigation.

Dans un bref communiqué transmis à l'AFP, la direction d'Orpea a indiqué ne pas pouvoir faire de commentaire, "la justice étant saisie": l'entreprise rappelle qu'elle a récemment déposé plainte contre X pour abus de biens sociaux, auprès du parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine). Soucieuse de "faire toute la lumière sur les accusations portées contre le groupe" depuis la parution du livre-enquête "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, la direction dit avoir "décelé des faits potentiellement délictueux, qui mettent en cause des comportements individuels".

"De premières mesures disciplinaires"

Orpea souligne également avoir pris "de premières mesures disciplinaires, plusieurs personnes ayant déjà quitté l'entreprise". Le groupe évoque nommément le cas de l'ancien directeur financier Sébastien Mesnard, qui selon Mediapart était en "étroite coopération" avec Lipany.

"Sébastien Mesnard ne travaille plus pour la société et n'a plus d'accès à sa messagerie", a affirmé la direction dans son communiqué. "Nous poursuivons nos investigations et nous prendrons toutes les mesures et sanctions qui s'avèreront nécessaires", a-t-elle ajouté, rappelant que "ces faits ne concernent en rien l'accueil et les soins des résidents".

Sous le feu des critiques depuis la publication fin janvier des "Fossoyeurs", Orpea fait également l'objet d'une enquête ouverte à Nanterre, fin avril, sur des soupçons de maltraitance institutionnelle ou d'infractions financières. D'autres investigations sont en cours depuis février, pour "faux et usage de faux et infraction à la législation sur le travail en recourant abusivement à des contrats à durée déterminée".

La semaine dernière, le groupe avait indiqué avoir provisionné 83 millions d'euros dans ses comptes 2021 "pour risques et charges relatives aux risques estimés au titre des années 2017-2021 suite aux enquêtes administratives".

(Avec AFP)

