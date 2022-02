Orpea : Actionnaire d'Orpea, Mirova incite le gérant d'Ehpad à devenir une société à mission

(BFM Bourse) - La société de gestion dédiée à l'investissement durable, filiale de Natixis, qui détenait environ 4% du capital d'Orpea au 31 décembre dernier, publie une lettre ouverte à destination du nouveau président du groupe. Elle appelle notamment ce dernier à opter pour le statut de "société à mission".

S'il est encore trop tôt pour dire qu'Orpea va devoir faire face à une crise durable, la publication d'un brulot accusant le groupe de maltraitance a déjà des conséquences en cascade. Après l'Etat, et la justice, c'est au tour de l'un des principaux actionnaires du groupe de se mêler à l'affaire.

Dans une lettre ouverte adressée au nouveau président Philippe Charrier (qui a succédé à Yves Le Masne, limogé lundi dernier par le conseil d'administration d'Orpea), Mirova constate que "la publication du livre Les Fossoyeurs donne lieu à une prise de parole massive de familles et de travailleurs dénonçant des faits qui, s’ils sont avérés, sont inacceptables".

Filiale de Natixis, Mirova rappelle être un "actionnaire engagé de la finance durable", présent au capital de l'entreprise depuis la création du groupe et à hauteur de 3,90% en date du 31 décembre 2021, et avoir "pour habitude d’échanger individuellement avec les entreprises dans lesquelles" elle est investie, afin de les accompagner de manière constructive dans leur transformation. "Mais devant l’ampleur du scandale qui questionne les éléments que vous nous avez fournis ces dernières années, nous avons décidé de rendre publiques nos interrogations et nos volontés de changement vous concernant" expliquent les signataires de la lettre (Hervé Guez, Jens Peers et Mathilde Dufour, trois dirigeants de Mirova) à Phillipe Charrier.

Mirova réclame des "engagements fermes et rapides"

"En effet, suite aux nombreux échanges que nous avons eus avec les équipes d’Orpea depuis plusieurs années, nous étions convaincus que votre groupe souhaitait structurer sa démarche RSE (acronyme désignant la "responsabilité sociétale des entreprises", NDLR) et mettait progressivement en œuvre les moyens appropriés pour renforcer et rendre compte de la qualité des services prodigués aux résidents tout en offrant de saines conditions de travail aux salariés. Nous avons notamment apprécié la création d’un poste de responsable RSE, la création d’un comité du conseil en charge de la RSE et plus généralement la planification de la gestion de crise liée au Covid-19, qui a concentré notre attention ces deux dernières années" écrivent-ils.

Avant de faire part de leur revendications. "Les points de nos échanges restés en suspens -à savoir la mise en œuvre effective de mesures visant à garantir la protection de la santé physique et mentale des résidents ainsi que la qualité de vie au travail des salariés- doivent désormais être l’objet d’engagements fermes et rapides de votre part". À ce titre, les auteurs réclament une refonte de la gouvernance d'Orpea "avec, au premier plan, l’adoption du statut de société à mission".

"Orpea joue un rôle clé dans nos sociétés occidentales, d’autant que le service public n’est pas à ce jour en mesure de répondre aux besoins en matière d’accompagnement de la grande vieillesse. Du fait de son utilité sociale, Orpea est particulièrement adaptée à la transformation en société à mission. L’adoption d’une raison d’être incluant la notion de "bien-traitance" et d’objectifs sociaux couvrant une gestion responsable des RH permettrait d’ancrer définitivement cette notion d’intérêt public" estiment-ils. En ce sens, "la mise en place d’un comité de mission incluant à la fois des externes et des employés, d’objectifs concrets associés à des critères de performance, et la publication d’un rapport de mission soumis à l’audit d’un organisme tiers indépendant" permettrait selon eux de garantir la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. Les auteurs exhortent donc le nouveau dirigeant à "soumettre au vote des actionnaires la modification de vos statuts en société à mission lors de votre prochaine assemblée générale annuelle ou lors d’une assemblée générale exceptionnelle dans les meilleurs délais".

Manque de transparence pour les actionnaires

Parmi les autres demandes d’actions, qui "reprennent et renforcent les points déjà évoqués lors de nos précédents échanges avec les équipes IR/RSE" d'Orpea, Mirova invite le Conseil à communiquer de manière transparente sur la gestion amont de la crise. "Nous souhaitons notamment connaître la date à laquelle le conseil a été informé qu’un livre d’enquête était en cours, les motivations expliquant la décision de ne pas en informer les actionnaires ainsi que les raisons pour lesquelles le Conseil n’a pas demandé à ses membres informés de suspendre leurs opérations sur le titre" détaillent les auteurs.

Ils incitent par ailleurs le groupe "à intégrer les représentants de salariés au comité de RSE, afin de mettre à contribution leur retour d’expérience", ainsi que de favoriser la présence de ces mêmes représentants au conseil d'administration.

"Pour compenser l’association des fonctions de directeur général et de président du conseil (Yves Le Masne était directeur général mais Philippe Charrier a été nommé PDG, NDLR), nous appelons le Conseil à nommer un vice-président indépendant doté des pouvoirs ad hoc et notamment de la possibilité de réunir les administrateurs indépendants séparément. À plus long terme, nous sommes favorables à une dissociation de ces fonctions" écrivent-ils encore concernant l'équilibre des pouvoirs.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse