Orpea : 150 établissements d'Orpea inspectés depuis la fin janvier

PARIS (Reuters) - Orpea, accusé dans un livre paru fin janvier de privilégier la rentabilité sur le bien-être des personnes âgées, a déclaré vendredi que 150 établissements du groupe avaient fait l'objet d'inspections administratives depuis cette date.

"Je m'engage à veiller à ce que l'ensemble des observations soient considérées avec le plus grand sérieux et les recommandations mises en oeuvre dans les meilleurs délais", a assuré dans un communiqué Philippe Charrier, nommé PDG d'Orpea à la suite du scandale.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié des indicateurs financiers préliminaires pour 2021, avec un chiffre d'affaires annuel en hausse l'an dernier de 5,1% en données organiques, à 4,285 milliards d'euros, et un excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) à 1,068 milliard d'euros, soit une marge de 24,9%.

Le groupe a confirmé qu'il publierait l'ensemble de ses comptes 2021 d'ici la fin avril, afin d'attendre la mise à disposition de différents rapports et premières conclusions des enquêtes externes et indépendantes sur sa gestion, prévues respectivement mi-mars et mi-avril.

Le gouvernement a lancé une double enquête, financière et administrative, à la suite de la publication du livre "Les Fossoyeurs" dénonçant la gestion de plusieurs Ehpad d'Orpea.

Le groupe, qui dénonce et rejette des "allégations", a de son côté mandaté des cabinets d'audit pour mener des missions d'évaluations externes.

A la suite de la parution du livre de Victor Castanet, mais aussi d'un reportage de l'émission "Cash investigation" sur les établissements de Korian, concurrent d'Orpea, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi que l'ensemble des 7.500 Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de France seraient contrôlés dans les deux ans à venir, dans le cadre d'un plan visant à mieux encadrer leur activité.

(rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2022 Thomson Reuters