Onxeo : Une nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Onxeo annonce la nomination de Bryan Giraudo en qualité de membre indépendant du conseil d'administration, en remplacement de Thomas Hofstaetter qui quitte le conseil après trois mandats.



Bryan Giraudo est à la fois directeur opérationnel et directeur financier de Gossamer Bio, une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans les thérapies innovantes dans les domaines de l'immunologie, de l'inflammation et de l'oncologie.



Précédemment, il était senior managing director chez LEERINK Partners, où il était responsable des activités de banque d'investissement dans le domaine des sciences de la vie pour la côte ouest de l'Amérique du Nord et l'Asie.



