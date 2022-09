Onxeo : Premier patient pour un essai de phase 1b/2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Onxeo progresse de presque 5% en Bourse ce vendredi suite à l'annonce de l'inclusion d'un premier patient dans le cadre de son essai clinique de phase 1b/2 dans les tumeurs cérébrales de l'enfant.



La société de biotechnologie rappelle que cette étude vise à évaluer l'efficacité et la bonne tolérance d'AsiDNA2, un inhibiteur de la réponse aux dommages de l'ADN, en association avec la radiothérapie chez les enfants, adolescents ou jeunes adultes atteints d'un gliome de haut grade (HGG) récidivant.



Les HGG, qui constituent environ 20% des tumeurs du système nerveux central (SNC) de l'enfant, ont aujourd'hui encore un très mauvais pronostic avec une survie à cinq ans inférieure à 20%.



Cet essai de phase 1b/2, dont l'Institut Curie est le promoteur, est mené dans le cadre du consortium européen ITCC, une organisation à but non lucratif regroupant 63 départements européens d'oncologie pédiatrique et 25 laboratoires de recherche européens.



Elle bénéficie d'une subvention du programme européen Fight Kids Cancer.



Les premiers résultats intermédiaires de l'étude, qui doit inclure un nombre maximal de 32 patients, sont attendus au 1er trimestre 2024.



