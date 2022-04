Onxeo : Perte nette sur l'année écoulée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Onxeo publie une perte nette de 5,9 millions d'euros pour 2021, contre un bénéfice à 1,1 million en 2020, du fait d'une forte baisse des autres produits et charges opérationnels non courants avec la prise en compte, en 2020 de l'accord de licence avec Acrotech Biopharma.



Le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique ressort à 4,1 millions d'euros, contre 1,8 million l'année précédente, grâce à des redevances forfaitaires et des royalties sur ventes versées par Biogen dans le cadre d'un accord de licence.



Par ailleurs, Onxeo fait part d'une augmentation de capital pour huit millions d'euros, et d'une émission d'obligations convertibles en actions pour quatre millions, financement qui permet d'étendre la visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2023.



