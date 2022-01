Onxeo : Nouveau directeur général par interim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Onxeo annonce la nomination de Julien Miara en tant que directeur général par interim, à compter de ce 3 janvier 2022, suite à la décision du conseil d'administration qui travaille par ailleurs activement au recrutement du prochain directeur général.



Julien Miara est directeur chez Invus SAS, société de conseil indépendant d'Invus Public Equities et membre du conseil d'administration d'Onxeo. Il possède plus de 10 ans d'expérience dans la finance et les biotechnologies.



Il travaillera en étroite collaboration avec Shefali Agarwal, présidente du conseil d'administration, afin de s'assurer que la société progresse conformément au plan stratégique établi par le conseil d'administration et de préparer une transition réussie vers le prochain directeur général.



