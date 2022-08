Onxeo : Les actions danoises retirées de la cote en novembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Onxeo a annoncé mercredi avoir reçu l'approbation du Nasdaq à Copenhague pour que ses actions danoises soient retirées de la négociation sur le marché Nasdaq First North Growth.



Ces titres resteront négociables jusqu'au 8 novembre, période à l'issue de cette période ils seront retirés de la cote et échangés contre des actions françaises cotées sur Euronext Growth à Paris, indique la société de biotechnologie.



Il est prévu que les actionnaires danois reçoivent une action Onxeo française en contrepartie de chaque action Onxeo danoise qu'ils détiennent.



Ce mécanisme de double cotation existait depuis que le français BioAlliance Pharma avait fusionné en 2014 avec l'entreprise danoise Topotarget afin de créer Onxeo, un spécialiste de l'ADN tumoral et du traitement des cancers rares ou résistants.



L'action Onxeo cotée à la Bourse de Paris progresse actuellement de 2,7% tandis que celle cotée à Copenhague décroche de plus de 8%.



