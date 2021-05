Onxeo : Formation d'un comité d'experts scientifiques

(CercleFinance.com) - Onxeo annonce la formation d'un nouveau comité, composé d'experts scientifiques et cliniques de premier plan dans les domaines du DDR, de la résistance aux traitements et plus globalement du développement de médicaments en oncologie.



Le comité conseillera et guidera la société dans l'avancement de sa plateforme exclusive de composés et dans le développement de thérapies innovantes visant à répondre à des besoins non satisfaits et améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.



Il comptera Gilbert Chu (Stanford Medical School), Gilles Favre (Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse), Lorenzo Galluzzi (Weill Cornell Medical College), Ruth Plummer (Northern Institute for Cancer Research de Newcastle) et Caroline Robert (Gustave Roussy).



