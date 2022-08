Onxeo : Feu vert de l'AG au retrait du Nasdaq First North

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Onxeo annonce que son assemblée générale mixte a adopté l'ensemble des résolutions présentées par son conseil d'administration, dont le retrait des actions de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague.



Les actionnaires ont conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser ce retrait, et la société de biotechnologies le demandera donc formellement, dans les prochains jours, à l'opérateur boursier danois.



Après approbation de ce dernier, le retrait effectif du Nasdaq First North devrait intervenir après un délai supplémentaire de 10 semaines. Onxeo envisage un échange automatique de titres pour ses actionnaires danois puissent négocier leurs actions sur Euronext Growth.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.