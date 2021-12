Omer-decugis & cie : Acquisition sur le segment ethnique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Omer-Decugis et Cie a annoncé lundi l'acquisition de la société familiale Anarex, un grossiste spécialisé dans les produits ethniques et exotiques basé sur le marché de Rungis.



Le groupe de fruits et légumes frais explique que l'intégration d'Anarex va lui permettre de saisir de nouvelles opportunités sur les segments des bananes plantains, racines et autres fruits et légumes tropicaux (safou, prunes de Cythère, piments, noix de kola,...).



Anarex - qui emploie huit collaborateurs - a réalisé sur son dernier exercice fiscal un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation (EBE) de l'ordre de 200.000 euros.



L'acquisition de 100% du capital sera intégralement autofinancée en numéraire.



L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, constitue la première acquisition d'Omer-Decugis depuis son introduction en Bourse, conclue l'été dernier.



