Omer-decugis & cie : Avec ses fruits et légumes, Omer-Decugis vise une croissance vitaminée en 2025

(BFM Bourse) - Le grossiste et importateur de fruits et légumes exotiques annonce une accélération de ses ventes au titre de son premier semestre 2021/2022. L'inflation a toutefois pesé sur les marges du groupe. En dépit de ce contexte inflationniste, Omer-Decugis garde le cap et confirme ses objectifs à horizon 2025 tels qu'annoncés lors de son introduction en Bourse en juin 2021.

Omer-Decugis termine le semestre de son exercice décalé 2021/2022 (clos à fin mars) avec des facturations tutoyant les 100 millions d'euros à 96,6 millions d'euros. Vincent Omer-Decugis, le PDG du groupe éponyme, se félicite d'une "très belle performance commerciale avec +56,3% de croissance dans un contexte de marché international dégradé".

Le pôle SIIM (Société internationale d’importation) reste bien orienté avec une progression de 67,5% de son activité sur un an. La première campagne du litchi malgache sur la fin d'année 2021 s'est soldée par un succès et a permis à la société de gagner des parts de marché dans toute l’Europe. La société implantée à Rungis est spécialisée dans les fruits et légumes frais et couvre l'essentiel de l’offre de fruits et légumes exotiques consommés en Europe, dont le segment stratégique des "BAMA" (bananes, ananas, mangues et avocats).

Le pôle Bratigny qui renferme les activités de grossiste d'Omer-Decugis, revendique une hausse de 30,6% de son activité sur un an. Depuis décembre 2021, elle intègre la société Anarex spécialisée dans les produits exotiques et ethniques. Il s’agit de la première acquisition d'Omer-Decugis depuis son entrée en Bourse en juin 2021. Sur le semestre écoulé, Anarex a contribué à hauteur de 1,1 million d'euros dont les premières synergies attendues sont en cours de déploiement au sein des deux pôles d’activité d'Omer-Decugis.

Omer-Decugis concède être impacté par les fortes tensions inflationnistes portant sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement à savoir les intrants de production, emballages, énergie, logistique (fret et transport terrestre). Dans ce contexte inflationniste, la marge brute s’établit à 11,2 millions d'euros au 1er semestre en hausse de 17,1%, mais le taux de marge s'inscrit en retrait de 3,9 points à 11,5%. Le résultat net consolidé du groupe est symboliquement dans le rouge à hauteur de 0,25 million d'euros après un résultat net positif de 0,375 million d'euros en 2020/2021.

Continuité du plan de développement 2025

Le groupe Omer-Decugis & Cie poursuit sa croissance au 3ème trimestre 2021/2022 en réalisant un chiffre d'affaires de 51,9 millions d'euros, en progression de 18,0% (+15,7% en organique) par rapport à l'exercice précédent. L'activité du pôle SIIM ressort en croissance de 20,2% et l'activité de Bratigny s'inscrit en hausse de 12,0% (+3,2% en organique). À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2021/22 (d'octobre 2021 à juin 2022), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 148,6 millions d'euros, en forte croissance de +40,4% (dont 38,3% en organique).

Cette dynamique de croissance autorise Omer-Decugis à être confiant pour le reste de son exercice 2021/2022. Le groupe se targue d’être en avance de 12 mois sur son plan de développement, qui visait un chiffre d’affaires de 175 millions d'euros en 2023. Des actions d’adaptation sont en cours de mise en œuvre afin de répondre à la conjoncture inflationniste et de renforcer la rentabilité opérationnelle, notamment sur le prochain exercice.

Le groupe profite de ce point d'étape pour confirmer ses ambitieux objectifs financiers annoncés lors de son entrée en Bourse en juin 2021. Omer-Decugis vise à doubler de nouveau de taille d'ici 2025 en atteignant un chiffre d’affaires consolidé de 230 millions d'euros assorti d'une marge d’Ebitda supérieure à 5%.

