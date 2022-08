Ol groupe : Transfert d'un joueur à West Ham

(CercleFinance.com) - OL Groupe confirme le transfert de son milieu de terrain brésilien Lucas Paquetá, au club anglais de West Ham pour un montant total de 61,63 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value.



Par ailleurs et comme cela avait été conclu lors de son transfert initial, 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à l'ancien club de ce joueur international, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus.



Arrivé en septembre 2020 en provenance du Milan AC pour un montant de 20 millions d'euros, Lucas Paquetá aura disputé 80 matches toutes compétitions confondues avec le club lyonnais (21 buts) et conforté son statut d'international brésilien.



