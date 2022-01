Ol groupe : Transfert d'un joueur à Newcastle

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais fait part du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de Newcastle pour un montant total, bonus compris, de 50,1 millions d'euros, ainsi que d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.



Arrivé en janvier 2020 pour un montant de 20 millions d'euros en provenance du club de la ville de Curitiba, Bruno Guimarães aura disputé 71 matches toutes compétitions confondues avec l'OL (trois buts) et est devenu international brésilien sous les couleurs lyonnaises.



L'OL précise que la direction de la cellule recrutement, avec Bruno Cheyrou, 'travaille activement à l'arrivée de plusieurs joueurs dans le but de permettre à l'OL d'atteindre ses objectifs tant en championnat de France qu'en Europa League'.



