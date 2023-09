Ol groupe : Transfère Bradley Barcola au PSG pour 45 ME

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain pour un montant de 45 ME, auquel pourra s'ajouter 5 ME de bonus.



À bientôt 21 ans, l'attaquant international Espoirs avait depuis plusieurs semaines émis le souhait, par l'intermédiaire de ses représentants, de rejoindre le PSG.



Issu de l'école de foot, Bradley Barcola a porté le maillot de l'OL dans toutes les catégories, depuis les U8 jusqu'au 14 septembre 2021, date où il signe son premier contrat professionnel, qu'il prolongera quelques mois plus tard jusqu'en 2026.



Le jeune attaquant international aura disputé 47 matches en professionnel dont 23 au cours d'une deuxième partie de saison dernière particulièrement prolifique inscrivant 7 buts et délivrant 10 passes décisives.





