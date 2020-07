Ol groupe : OL Groupe. T. Parker et A.L. Julienne Camus entre au 'board'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce ce soir les nominations de Tony Parker et d'Anne-Laure Julienne Camus, en tant qu'Administrateur et Administratrice d'OL Groupe.



Le Conseil d'administration d'OL Groupe compte désormais 16 membres.



'L'expérience d'Anne-Laure Julienne Camus en matière financière vient compléter la compétence du Conseil d'administration dans ce domaine. La présence de Tony Parker au Conseil d'administration d'OL Groupe confirme son engagement dans le Groupe depuis les accords signés avec l'ASVEL en juin 2019 et permettra d'intensifier les synergies commerciales et les projets de développement du Groupe', commente la direction du club sept fois champion de France.





