Ol groupe : Romain Faivre engagé jusqu'en 2026 pour 15 ME

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du milieu de terrain international espoirs français, Romain Faivrepour 4 ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2026. Le montant du transfert s'élève à 15 ME auquel pourront s'ajouter 2 ME de bonus ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.



Le club indique que l'arrivée du joueur confirme les ambitions de l'OL d'atteindre les objectifs fixés en début de saison, tant sur le plan de la Ligue 1 que de l'Europe League.





