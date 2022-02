Ol groupe : Résultat net pdg de -27,1 ME au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que le total du produit de ses activités à l'issue du 1er semestre de l'exercice 21/22 (soit la période allant du 1er juillet au 31 décembre 21) est de 116.1 ME, un chiffre en recul de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si l'activité de la billetterie a explosé, passant de 1,9 à 14,1 ME, que les produits de la marque progressent de 29% (à 9,1 ME) et que les partenariats-publicité progressent de 6% (à 17,4 ME), les droits TV accusent un recul de 31% à 30,5 ME et le produit de cession des contrats de joueurs recule de 23%, à 41.2 ME.



OL Groupe enregistre finalement un résultat opérationnel de -20,2 ME, contre -43,4 ME un an plus tôt.

Dans ces conditions, le résultat net part du groupe s'établit à -27,1 ME, contre -50,6 ME au 1er semestre 2020/21.



Sur le plan sportif, le Groupe confirme l'ambition sportive de ses équipes professionnelles masculine et féminine, avec l'objectif commun deperformer sur la scène européenne au cours du 2èmesemestre: l'équipe masculine disputera les 1/8 d'Europa League (mars 2022) et l'équipe féminine les 1/4 de Champions League (mars 2022).



L'OL Groupe compte aussi retrouver les sommets des Championnats 2021/22, pour une qualification européenne en 2022/23.





