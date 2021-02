Ol groupe : Résultat net part du Groupe de -50,6 ME au S1

(CercleFinance.com) - OL Groupe enregistre un total des produits des activités de 123,3 ME au 1er semestre, en recul de 37% (197,2 ME au 31 décembre 2019).



Le Groupe estime, sur le plan financier, à environ 111 ME le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie (y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020/21) sur le total des produits des activités (hors trading joueurs).



Le résultat opérationnel s'établit à -43,4 ME au 1er semestre 2020/21 (contre 26,7 ME l'année dernière). Le résultat avant impôt s'établit ainsi à -49,9 ME, contre 18,5 ME au 31 décembre 2019 et le résultat net part du Groupe s'établit à -50,6 ME (contre 14,9 ME).



