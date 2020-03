Ol groupe : Report du match contre la Juventus

(CercleFinance.com) - L'UEFA vient d'annoncer, ce jeudi soir, le report du match de Ligue des Champions qui devait opposer la Juventus de Turin à l'Olympique lyonnais, en raison de l'épidémie de coronavirus.



Celui-ci était initialement prévu mardi 17 mars. Récemment, un défenseur de la 'Juve' avait annoncé être atteint du COVID-19.



Le match entre Manchester City et le Real Madrid a également été reporté. Selon des informations rapportées par L'Équipe, l'UEFA pourrait annoncer mardi prochain, après une réunion, la suspension des Coupes d'Europe et le report de l'Euro à 2021.



