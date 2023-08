Ol groupe : Recrute un ex-milieu de terrain d'Arsenal

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que l'international britannique Ainsley Maitland-Niles vient de s'engager à l'Olympique Lyonnais pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2017.



Né en 1997, Ainsley Maitland-Niles a notamment évolué en tant que milieu de terrain à Arsenal. Il rejoint l'OL libre de tout contrat.



Décrit comme 'un milieu de terrain polyvalent', le joueur a disputé plus de 200 matches professionnels. Il deviendra le 1er joueur anglais à jouer en match officiel avec le club.



L'OL se félicite de cette nouvelle arrivée, la 4e du mercato estival, après Skelly Alvero, Clinton Mata et Duje Caleta-Car.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel