Ol groupe : Prolongation d'un partenariat de naming

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce la prolongation pour trois années (jusqu'au 31 juillet 2025) du partenariat de naming du stade et du centre d'entraînement des équipes professionnelles masculine et féminine de l'Olympique Lyonnais avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne.



Ce dernier confirme ainsi l'accompagnement des projets du club de football, dans le cadre de sa politique partenariale en faveur des initiatives sportives, culturelles, socio-éducatives, ou économiques du territoire, pour soutenir ses enjeux de croissance.



