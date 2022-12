Ol groupe : Progrès dans la finalisation avec Eagle Football

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce un progrès vers une finalisation avec Eagle Football.



OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 E par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 E par OSRANE.



M. John Textor, actionnaire majoritaire d'Eagle Football, a indiqué ce jour que 'Eagle Football, au 17 novembre, a obtenu la totalité des financements nécessaires à l'Opération et signé les accords fermes correspondants avec des investisseurs en dette et en fonds propres, accords qui sont toujours en place '.



' Nous sommes dès lors confiants que les accords qui restent à obtenir et à finaliser devraient être obtenus et signés à brève échéance, de telle sorte que toutes les conditions seraient satisfaites pour la réalisation de l'Opération. Les sommes sécurisées au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette et fonds propres, seraient alors prêtes à être mises disposition pour pouvoir procéder à la réalisation (closing) de l'Opération et de l'OPA qui s'en suivra dans les plus brefs délais ' a également indiqué M. John Textor.



Dans ces conditions, et sur la base des déclarations et des fortes assurances d'Eagle Football et de M. John Textor, les vendeurs et la Société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement.



