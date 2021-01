Ol groupe : Prêt payant de Moussa Dembélé à l'Atletico Madrid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Moussa Dembélé à l'Atletico de Madrid jusqu'au 30 juin 2021.



Ce prêt d'un montant de 1,5 ME s'accompagne d'une option d'achat fixée à 33,5 ME à laquelle pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 5 ME, ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.



Afin de compenser le départ de Moussa Dembélé à l'Atletico de Madrid, l'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer l'arrivée de l'attaquant international algérien Islam Slimani pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022.



Enfin, l'Olympique Lyonnais confirme le prêt, sans indemnité ni option d'achat, de Jean Lucas à Brest jusqu'au 30 juin 2021.



