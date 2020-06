Ol groupe : Présente des actions 'vertes' avec Veolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe présente ce jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (demain), présente ses actions communes avec Veolia en faveur de l'environnement.



'Partenaire du club depuis 10 ans, Veolia apporte aujourd'hui ses compétences et son savoir-faire pour accélérer la transformation environnementale du Groupe OL', indique la structure porteuse du club de football professionnel.



Veolia accompagnera ainsi l'Olympique Lyonnais dans sa démarche d'élaboration d'une stratégie carbone, allant du bilan jusqu'à la mise en place d'actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.



'Sans attendre les premiers résultats, plusieurs actions ont d'ores et déjà été lancées. Veolia et l'OL dévoilent aujourd'hui le design d'un nouveau T-shirt Training en matière 100% recyclée, fabriqué en Rhône-Alpes et développé conjointement par les équipes de Veolia et de l'Olympique Lyonnais. Il rejoindra la gamme proposée dans les boutiques du club dès la saison 2020/2021', explique OL Groupe.



