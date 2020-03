Ol groupe : 'prend acte' des décisions de la FFF et la LFP

(CercleFinance.com) - L'Olympique lyonnais annonce ce vendredi 'prendre acte' des décisions prises par la Fédération Française de Football hier soir et la Ligue de Football Professionnel ce matin, de suspendre l'ensemble des compétitions sportives sur le territoire français.



Les équipes professionnelles féminines, masculines du club et celles de l'Academy ne disputeront donc pas les différents matches initialement prévus jusqu'à nouvel ordre.



'Face à cette situation inédite, l'urgence est aujourd'hui de freiner l'épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d'éviter les déplacements, comme l'a souligné le Président de la République hier soir', commente OL Groupe.



