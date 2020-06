Ol groupe : Pré-accord pour un PGE de 92,6 millions d'euros

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce ce soir avoir obtenu un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour la mise en place et la souscription d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) de 92,6 millions d'euros.



Ce PGE est d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée.



'La documentation juridique est en cours de rédaction et pourrait être signée courant juillet, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Les fonds devraient être mis à disposition à l'issue du closing', précise OL Groupe.



