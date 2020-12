Ol groupe : Pré-accord pour un PGE complémentaire

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour un PGE complémentaire de 76,4 millions d'euros, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement d'un à cinq ans pourra être activée.



La documentation juridique est en cours de rédaction et pourrait être signée d'ici fin décembre, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Les fonds devraient être mis à disposition à l'issue du closing.



En parallèle, compte tenu des impacts économiques liés à la pandémie Covid-19, le groupe sportif indique avoir obtenu de la part de ses prêteurs bancaires et obligataires, un 'covenant holiday' au 31 décembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel