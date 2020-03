Ol groupe : OL - Reims se jouera à huis clos

(CercleFinance.com) - L'Olympique lyonnais annonce ce lundi, après échanges avec la Préfecture du Rhône, que la rencontre entre le club et le Stade de Reims se jouera à huis clos, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.



'Les détails relatifs aux procédures de remboursement des billets seront confirmés dès que possible', indique le club.



Depuis le début de la journée, de nombreux clubs français ont annoncé que leurs prochains matchs se joueront sans spectateurs. C'est par exemple le cas de Montpellier, Lens ou encore le PSG - en Ligue des Champions, contre Dortmund mercredi.



