Ol groupe : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre OL Groupe, avec un objectif de cours inchangé de 3 euros.



Hier soir, OL Groupe a confirmé la réalisation des opérations prévues avec Eagle Football. La première est l'acquisition par Eagle Football auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe, de 39.2 m d'actions au prix unitaire de 3 E ainsi que 790 k OSRANEs au prix de 265.57 E/OSRANE.



En parallèle, Eagle Football a souscrit hier à une augmentation de capital réservée pour un montant de 86 ME, également au prix de 3 E/action.

Eagle Football détient désormais 77.5% du capital d'OL Groupe (78.4% en base diluée).



Désormais actionnaire majoritaire, Eagle Football devrait déposer prochainement, au nom du concert avec Holnest, une OPA simplifiée sur les 13.4% du capital non détenus, à savoir le flottant, au prix inchangé de 3 E/action et de 265.57 E/OSRANE, rapporte Oddo qui recommande d'apporter à l'offre une fois celle-ci lancée.



