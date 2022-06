Ol groupe : Négociations exclusives avec John Textor

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - John Textor par l'intermédiaire de sa société holding Eagle Football Holdings est entré en négociations exclusives pour acquérir des participations dans OL Groupe.



La société va acquérir la totalité des actions et 50 % des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Holnest, la holding et family office de Jean-Michel Aulas, PDG et président du conseil d'administration d'OL Groupe et la totalité des actions et des OSRANE détenues par Pathé, SOJER et OJEJ (sociétés liées à Jérôme Seydoux) et IDG Capital.



M. Textor détient actuellement une participation d'environ 40 % dans le Crystal Palace Football Club de la Premier League anglaise, une participation de 80 % dans le Racing White Daring Molenbeek de la Pro League 1B belge, et une participation de 90 % dans le Botafogo Futebol Club de la Serie A brésilienne.



Le conseil d'administration a autorisé la direction d'OL Groupe à participer à des négociations exclusives avec Eagle Football, Holnest, Pathé et IDG Capital.



