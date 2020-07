Ol groupe : Martin Terrier prend la route de Rennes

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce ce mardi avoir accepté l'offre du Stade Rennais pour le transfert de Martin Terrier vers le club breton.



Le montant du transfert, de 12 millions d'euros, pourra être majoré d'un maximum de 3 millions d'euros d'incentives, ainsi que d'un intéressement de 15% sur la plus-value réalisée sur un futur transfert et de bonus supplémentaires de 2 ou 3 millions d'euros maximum, déclenchés à partir de seuils en fonction du prix de cession.



'Arrivé au club en juillet 2018, l'attaquant international espoir de l'équipe de France aura porté 77 fois le maillot de l'Olympique Lyonnais dont 22 titularisations et 6 buts marqués toutes compétitions confondues en 2019/2020', rappelle le club sept fois champion de France.



