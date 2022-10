Ol groupe : La finalisation de l'opération Eagle repoussée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe a annoncé lundi avoir accepté de reporter la date butoir pour finaliser l'entrée au capital d'Eagle Football, la holding de l'homme d'affaires américain John Textor.



Les deux entreprises se sont désormais données jusqu'au 17 novembre pour boucler l'opération, dont la clôture n'a pas pu avoir lieu comme prévu le 21 octobre, annonce le club de football dans un avis financier.



D'après l'OL, Eagle Football l'a informé que des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction.



Ce financement demeure toutefois soumis à la finalisation de la documentation détaillée, aux autorisations habituelles (notamment des autorités footballistiques) et aux procédures de vérification internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais, rappelle-t-il.



Pour mémoire, les actionnaires principaux de l'OL sont entrés en négociations exclusives, au mois de juin, en vue de l'acquisition par Eagle Football d'une participation majoritaire au sein du club.



