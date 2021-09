Ol groupe : Jérôme Boateng engagé jusqu'à juin 2023

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée dans ses rangs du défenseur international allemand, Jérôme Boateng, pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.



Après 10 années passées au Bayern Munich, le champion du Monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions, était libre de tout contrat depuis le 1er juillet.



'Ce mercato aura ainsi permis à l'Olympique Lyonnais de constituer un groupe professionnel de qualité, composé en très grande majorité d'internationaux A ou espoirs, qui disputeront avec beaucoup d'ambition l'Europa League et auront pour objectif une nouvelle qualification pour la Champions League pour la saison prochaine', a souligné le club.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel