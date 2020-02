Ol groupe : EuroLand salue 'des chiffres solides'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste EuroLand Corporate confirme ce jeudi sa recommandation 'achat' sur le titre OL Groupe, saluant 'des chiffres solides' pour son premier semestre, portés par un bon niveau de trading joueurs.



'Profitant d'un mercato estival prolifique, l'OL Groupe affiche une génération de revenus historique au S1', apprécie le broker.



'Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 3,90 euros. Opinion à l'Achat réitéré, compte tenu de la bonne visibilité sur l'exercice 2019-20', complète EuroLand Corporate.



