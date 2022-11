Ol groupe : Cotation suspendue avant un communiqué

(CercleFinance.com) - OL Groupe indique avoir demandé à Euronext une suspension de la cotation des actions et des OSRANEs émises par la société et cotées sur Euronext Paris, à compter de l'ouverture du marché ce jeudi 17 novembre.



Le club de football lyonnais justifie cette suspension par l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football, la holding de l'homme d'affaires américain John Textor.



Pour rappel, les deux sociétés s'étaient données jusqu'au 17 novembre pour boucler cette opération comportant une entrée d'Eagle Football au capital d'OL Group, opération dont la clôture n'a pas pu avoir lieu comme prévu le 21 octobre.



