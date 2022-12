Ol groupe : Conditions réunies pour l'opération

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe a annoncé samedi que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'opération convenue avec Eagle Football, ce dernier ayant maintenant confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus, et que les contrats correspondants ont été signés.



Eagle et ses sources de financement, ainsi que les vendeurs et OL Groupe, sont maintenant prêts à engager le processus de closing. Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d'opérations, ce closing devrait intervenir le 19 décembre.



OL Groupe rappelle qu'Eagle s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques à acquérir 39.201.514 actions OL Groupe au prix de trois euros par action, et à souscrire à une augmentation de capital réservée d'un montant total de 86 millions d'euros.



