Ol groupe : Baisse de 44% du CA sur neuf mois

(CercleFinance.com) - OL Groupe (Olympique Lyonnais) affiche, pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020-21 (du 1er juillet au 31 mars), un total des produits des activités de 150 millions d'euros, en recul de 44% avec l'impact de la crise sanitaire sur son secteur.



Il estime à environ 135 millions d'euros le montant total des impacts de la pandémie (y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020/21) sur le total des produits des activités (hors trading joueurs).



Compte tenu des restrictions importantes qui pèsent, OL Groupe n'anticipe pas d'amélioration notable des produits des activités d'ici le 30 juin 2021. Le résultat net devrait être également fortement déficitaire au second semestre 2020-21.



