Ol groupe : Baisse de 35% du chiffre d'affaires annuel

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que le total des produits des activités pour l'exercice 2020/2021 se chiffre à 177,4 ME, soit un recul de 35% par rapport à l'exercice précédent.



La pandémie a mis à l'arrêt toutes les activités liées au Groupama Stadium (Billetterie et Events). De plus, le Groupe a été fortement pénalisé par l'absence de participation en Coupe d'Europe (conséquence de l'arrêt prématuré du Championnat de Ligue 1 en 2019/20), et par la défaillance de Mediapro, précédemment principal diffuseur des matchs de Ligue 1, dès octobre 2020.



Le Groupe estime ainsi, sur le plan financier, à environ 150 ME le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie sur le total des produits des activités (hors trading joueurs).



'Grâce à l'essor progressif de la vaccination et la mise en place du pass sanitaire, le Groupe peut désormais envisager une reprise des activités sportives et évènementielles au Groupama Stadium', indique OL Groupe.



