Ol groupe : Arrivée de Tanguy Ndombele sous forme de prêt

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu'au 30 juin 2022, sous la forme d'un prêt payant d'un montant de 1,42 ME, assorti d'une option d'achat.



Avec plus de 200 matches à son actif (16 buts), Tanguy Ndombele doit compenser le départ de Bruno Guimarães, transféré à Newcastle, avec l'ambition de relancer le club.







